Могерини заявила о пересмотре политики соседства ЕС

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выступила в среду на заседании Комитета Европарламента по иностранным делам с сообщением о планах пересмотра европейской политики соседства, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

Она заявила, что в итоге продолжавшихся около года консультаций в различных институтах ЕС, государствах союза, гражданском обществе, университетских и исследовательских кругах, большинство участников дискуссии согласилось, что следует сохранить общую рамочную политику партнерства для восточных и южных соседей союза, но при этом нужно изменить некоторые подходы, то есть требуется обновление политики соседства.

"Политическая среда, в которой мы сейчас находимся не только в Европе, но во всем регионе в целом, показывает нам, что нужно изменить нашу позицию, нашу интерпретацию политики соседства. И главный сигнал, который мы получили от политических игроков, от европейских граждан с учетом вызовов безопасности у наших партнеров, говорит нам, что надо изменить политику", - сказала Могерини.

"Мы должны расстаться с подходом, который до сих пор исходил из идеи, что мы, Европейский союз, находимся в центре, а вокруг - наши соседи. Такой подход надо изменить и прийти к новому видению - партнерства, при котором все партнеры равны, противостоят общим трудностям, могут иногда пользоваться общими возможностями", - объяснила глава европейской дипломатии.

Она отметила, что этот подход, предусматривающий общий ответ на вызовы, особенно актуален в нынешней обстановке после терактов, и не только в Париже, но в других местах, включая теракт на борту российского самолета в Египте.

"Напали не только на Париж. На всю Европу. И не только на Европу. В конечном счете, атаки направлены против всех наших цивилизаций, и мы все в одной лодке", - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Она обратила внимание на необходимость адаптации имеющихся институциональных инструментов ЕС к новому партнерскому подходу. И это срочный вопрос, подчеркнула Могерини.

Руководитель европейской дипломатии объявила "пять разработанных совместно принципов", на которых должно строиться это партнерство.

Первый из них заключается в создании рабочих мест, особенно для молодого поколения, повышении занятости, экономическом развитии. По словам Могерини, на юге и востоке от Евросоюза занятость имеет огромное значение и важна для стабильности этих государств.

Далее она назвала энергетическое сотрудничество, интересующее как южных, так и восточных соседей ЕС.

Третий принцип - безопасность. До сих пор европейская политика соседства не концентрировалась на безопасности, отметила глава дипломатии ЕС. Теперь ЕС намерен помогать партнерам на юге и востоке укреплять их безопасность как во внутреннем, так и внешнем плане. Речь идет, в первую очередь, о предупреждении конфликтов и реформе сектора безопасности при открытии общества, уважении прав человека и фундаментальных ценностей Европейского союза.

К разделу безопасности она отнесла также борьбу против терроризма, радикализации, финансирования террористических кругов, против организованной преступности и коррупции.

Четвертый принцип соседских отношений - работа в сфере миграции как легальной, так и нелегальной, защита беженцев, эффективная система убежища.

"Наконец, в-пятых, мы желаем распространить нашу работу на соседей наших соседей, то есть идти дальше строгого определения наших нынешних соседей. Таким образом, сотрудничать с другими ключевыми игроками, чтобы отвечать на общие вызовы. Я имею в виду, например, Африку в том, что касается энергетики, безопасности, миграции, здравоохранения", - заявила Могерини.