​Могерини: Пакистан готов принимать обратно беженцев, прибывающих в ЕС

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Пакистан выразил готовность принимать обратно беженцев, прибывающих в ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на встречу глав МИД Форума "Азия-Европа" (АСЕМ).

"Я уже провела серию важных двусторонних встреч, в частности, встречу с коллегами из Пакистана, с которыми мы обсудили ситуацию в регионе, включая потоки мигрантов из этой страны. Для нас очень важна готовность Пакистана выполнять соглашение о реадмиссии, чтобы возвращение беженцев реально происходило", - сказала она.