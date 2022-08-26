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Moderna подает иск против компаний Pfizer и BioNTech

Moderna подает иск против компаний Pfizer и BioNTech Американская биотехнологическая компания Moderna подает иск против компаний Pfizer и BioNTech за нарушение патента на их вакцину от COVID на основе мессенджерной РНК.
Другие страны
26 августа 2022 г. 17:50
Moderna подает иск против компаний Pfizer и BioNTech

Американская биотехнологическая компания Moderna подает иск против компаний Pfizer и BioNTech за нарушение патента на их вакцину от COVID на основе мессенджерной РНК.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом cообщает Ouest France.

"Компания Moderna считает, что вакцина Comirnaty против COVID-19, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, нарушает патенты, поданные компанией Moderna в период с 2010 по 2016 год и охватывающие основную технологию Moderna по производству мессенджерной РНК", - говорится в заявлении компании.

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Версия на английском языке Moderna sues Pfizer and BioNTech

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