Moderna подает иск против компаний Pfizer и BioNTech

Американская биотехнологическая компания Moderna подает иск против компаний Pfizer и BioNTech за нарушение патента на их вакцину от COVID на основе мессенджерной РНК.

Американская биотехнологическая компания Moderna подает иск против компаний Pfizer и BioNTech за нарушение патента на их вакцину от COVID на основе мессенджерной РНК.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом cообщает Ouest France.

"Компания Moderna считает, что вакцина Comirnaty против COVID-19, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, нарушает патенты, поданные компанией Moderna в период с 2010 по 2016 год и охватывающие основную технологию Moderna по производству мессенджерной РНК", - говорится в заявлении компании.