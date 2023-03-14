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Mitsubishi построит завод по выпуску полупроводниковых компонентов в Японии

Mitsubishi построит завод по выпуску полупроводниковых компонентов в Японии Японская корпорация Mitsubishi Electric создаст завод по выпуску компонентов для полупроводников на территории префектуры Кумамото на юго-западе Японии.
Другие страны
14 марта 2023 г. 15:03
Mitsubishi построит завод по выпуску полупроводниковых компонентов в Японии

Японская корпорация Mitsubishi Electric создаст завод по выпуску компонентов для полупроводников на территории префектуры Кумамото на юго-западе Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте корпорации.

Отмечается, что на эти цели Mitsubishi Electric выделит около 100 млрд иен (порядка 745 млн долларов). Выпуск продукции на новом предприятии должен начаться к марту 2026 года.

Ранее правительство Японии утвердило план строительства завода тайваньской корпорации TSMC, который будет производить полупроводники также на территории Кумамото. Ожидается, что он приступит к работе к концу 2024 года. Ежемесячные объемы его выпуска оцениваются на уровне 55 тыс. единиц продукции.

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