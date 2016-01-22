​Мировые запасы зерна могут достичь максимума за последние 29 лет

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Согласно обновленному прогнозу аналитиков Международного совета по зерну (IGC), мировые запасы зерна в конце сезона-2015/16 могут достичь самого высокого уровня за последние 29 лет, что обусловлено благоприятными перспективами его урожая.

Как передает Report, запасы зерна прогнозируются на уровне 455 млн. тонн, что на 1 млн. тонн превышает предыдущую оценку экспертов и на 8 млн. тонн выше показателя минувшего сезона.

Мировое производство зерна в 2015/16 МГ ожидается на уровне 1,992 млрд. тонн, что на 4 млн. тонн ниже предыдущей оценки IGC. В частности, прогноз производства кукурузы в текущем сезоне понижен на 8 млн. тонн – до 959 млн. тонн в связи со снижением урожая в Индии и засухой в странах Южной Африки.

Производство пшеницы пересмотрено в сторону повышения на 5 млн. тонн – до 731 млн. тонн за счет увеличения валового сбора в Канаде и Китае.

Аналитики ожидают, что урожай пшеницы в 2016/17 МГ снизится на 3% в год – до 706 млн. тонн в связи с незначительным уменьшением посевной площади и средней урожайностью. "В то время как условия для посевов озимой пшеницы не были полностью идеальными в некоторых регионах, в целом перспективы мирового урожая остаются благоприятными", – отметили в IGC.