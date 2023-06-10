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Мирча Джоанэ: В НАТО не могут договориться по членству Украины в блоке

Мирча Джоанэ: В НАТО не могут договориться по членству Украины в блоке Члены НАТО не достигли консенсуса насчет вступления Украины в блок.
Другие страны
10 июня 2023 г. 23:02
Мирча Джоанэ: В НАТО не могут договориться по членству Украины в блоке

Члены НАТО не достигли консенсуса насчет вступления Украины в блок.

Как передает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ в интервью румынскому агентству dcnews.ro.

"В данный момент мы не видим консенсуса внутри НАТО", - сказал Джоанэ.

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский понимает, что во время продолжающегося конфликта, тема присоединения Украины к НАТО "должна быть отложена".

При этом, по его словам, это не означает, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, не будут приняты определенные решения, в том числе о повышении Комиссии НАТО - Украина до уровня Совета НАТО - Украина.

Украина в настоящее время ближе к НАТО и западным демократиям, чем когда-либо, подчеркнул чиновник.

Замгенсека альянса добавил, что на саммите в Вильнюсе лидеры стран-членов блока одобрят важнейшее за последние 50 лет изменение военной стратегии и планирования.

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Версия на азербайджанском языке Mirça Coana: “NATO üzvləri Ukraynanın bloka daxil olması ilə bağlı konsensus əldə etməyiblər”

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