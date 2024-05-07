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Байден: США будут поддерживать Израиль, несмотря на разногласия

Байден: США будут поддерживать Израиль, несмотря на разногласия Соединенные Штаты готовы поддерживать Израиль, несмотря на разногласия.
Другие страны
7 мая 2024 г. 22:42
Байден: США будут поддерживать Израиль, несмотря на разногласия
Джозеф Байден

Соединенные Штаты готовы поддерживать Израиль, несмотря на разногласия.

Как передает Report, об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в вашингтонском музее Холокоста.

"Я полностью привержен безопасности еврейского народа, Израиля и его права на независимое существование, даже несмотря на разногласия между нами", - сказал американский лидер.

При этом Байден раскритиковал пропалестинские акции в университетах страны.

"Ни в одном американском кампусе, нигде в Америке нет места антисемитизму, ненависти или любого рода угрозам насилия", - заявил Байден. "Жестокие нападения, порча имущества не являются мирным протестом. Это противоречит закону", - продолжил он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ситуация вокруг возможного начала масштабной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах в секторе Газа против ХАМАС углубила раскол между США и Израилем.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: ABŞ fikir ayrılıqlarına baxmayaraq İsraili dəstəkləməyə hazırdır

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