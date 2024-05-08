Белый дом распорядился, чтобы их дипломаты не посещали инаугурацию Путина

Американская администрация распорядилась, чтобы представители посольства США в Москве не посещали инаугурацию президента России Владимира Путина.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, руководство США "поручило своему посольству не посещать инаугурацию". По утверждению Жан-Пьер, США таким образом выразили протест против войны в Украине.
"Думаю, мы выразились ясно, мне добавить нечего", - заключила пресс-секретарь Белого дома.
Отметим, что 7 мая в Москве состоялась инаугурация российского лидера Владимира Путина. Он в пятый раз вступил в должность президента России.