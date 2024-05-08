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Белый дом распорядился, чтобы их дипломаты не посещали инаугурацию Путина

Белый дом распорядился, чтобы их дипломаты не посещали инаугурацию Путина Американская администрация распорядилась, чтобы представители посольства США в Москве не посещали инаугурацию президента России Владимира Путина.
Другие страны
8 мая 2024 г. 05:20
Белый дом распорядился, чтобы их дипломаты не посещали инаугурацию Путина

Американская администрация распорядилась, чтобы представители посольства США в Москве не посещали инаугурацию президента России Владимира Путина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, руководство США "поручило своему посольству не посещать инаугурацию". По утверждению Жан-Пьер, США таким образом выразили протест против войны в Украине.

"Думаю, мы выразились ясно, мне добавить нечего", - заключила пресс-секретарь Белого дома.

Отметим, что 7 мая в Москве состоялась инаугурация российского лидера Владимира Путина. Он в пятый раз вступил в должность президента России.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: Moskvadakı diplomatlara Putinin andiçmə mərasimində iştirak etməmək tapşırılıb

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