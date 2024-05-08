Глава Минфина: Сербия полностью открыта для китайских инвестиций

Сербия полностью открыта для китайских инвестиций.

Сербия полностью открыта для китайских инвестиций.

Как сообщает Report , об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов республики Синиша Мали местному РТС (Радио и телевидение Сербии) в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина.

Мали отметил, что Сербия важна для Китая как доминирующая экономика Западных Балкан и что во время визита Си Цзиньпина в Белград одной из главных тем переговоров станут инвестиции КНР в сфере высоких технологий.

"Дело не в количестве людей. Сербия является доминирующей экономикой на Западных Балканах, и если кто-то хочет иметь какое-либо влияние в этой части Европы, он должен сотрудничать с нашей Сербией. Так решил Китай", - сказал Мали РТС, добавив, что Сербия с самого начала реализации китайской инициативы "Один пояс, один путь" была ее частью в качестве партнера.

"У Сербии нет визового режима с КНР. Поэтому мы полностью открыты для их инвестиций", - добавил первый вице-премьер Сербии.