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СМИ: Директор ЦРУ посетит Израиль

СМИ: Директор ЦРУ посетит Израиль Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, как ожидается, в среду, 8 мая отправится в Израиль для проведения переговоров с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху.
Другие страны
8 мая 2024 г. 04:51
СМИ: Директор ЦРУ посетит Израиль

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, как ожидается, в среду, 8 мая отправится в Израиль для проведения переговоров с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его информации, Бернс также планирует провести переговоры с другими высокопоставленными чиновниками.

Напомним, что в ночь на понедельник глава ЦРУ в экстренном порядке направился в Катар для встречи с премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в целях обсуждения сделки по прекращению огня в секторе Газа.

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