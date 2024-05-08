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Пентагон не фиксирует признаков возможного применения РФ ядерного оружия

Пентагон не фиксирует признаков возможного применения РФ ядерного оружия Министерство обороны США не фиксирует каких-либо признаков того, что Россия якобы планирует применить ядерное оружие.
Другие страны
8 мая 2024 г. 02:39
Пентагон не фиксирует признаков возможного применения РФ ядерного оружия

Министерство обороны США не фиксирует каких-либо признаков того, что Россия якобы планирует применить ядерное оружие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Ее попросили прокомментировать объявленные Минобороны России учения, в ходе которых будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

"Мы не видим никаких причин корректировать размещение своих ядерных сил. Мы не видели никаких признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие", - отметила она.

По ее словам, США "считают совершенно безответственным" решение России провести учения по отработке применения нестратегических ядерных вооружений.

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