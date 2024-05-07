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США продолжают выступать за назначение Рютте новым генсеком НАТО

США продолжают выступать за назначение Рютте новым генсеком НАТО Соединенные Штаты по-прежнему выступают за назначение следующим генеральным секретарем НАТО исполняющего обязанности премьера Нидерландов Марка Рютте.
Другие страны
7 мая 2024 г. 22:06
США продолжают выступать за назначение Рютте новым генсеком НАТО

Соединенные Штаты по-прежнему выступают за назначение следующим генеральным секретарем НАТО исполняющего обязанности премьера Нидерландов Марка Рютте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в преддверии переговоров президентов США и Румынии Джо Байдена и Клауса Йоханниса.

"Ничего не изменилось в плане нашей поддержки того, чтобы господин Рютте стал следующим генеральным секретарем Североатлантического альянса", - заявил Кирби. Он отвечал на вопрос о том, намерен ли Байден ставить на встрече с Йоханнисом вопрос о том, чтобы румынский лидер отказался от дальнейших попыток добиваться назначения генсеком НАТО.

Напомним, что в конце апреля поддержку кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО выразила Турция. Она была одной из последних четырех стран НАТО, которые еще не изложили свою позицию по данному вопросу.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Rüttenin NATO-nun yeni baş katibi təyin edilməsini dəstəkləməkdə davam edir

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