США продолжают выступать за назначение Рютте новым генсеком НАТО

Соединенные Штаты по-прежнему выступают за назначение следующим генеральным секретарем НАТО исполняющего обязанности премьера Нидерландов Марка Рютте.
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"Ничего не изменилось в плане нашей поддержки того, чтобы господин Рютте стал следующим генеральным секретарем Североатлантического альянса", - заявил Кирби. Он отвечал на вопрос о том, намерен ли Байден ставить на встрече с Йоханнисом вопрос о том, чтобы румынский лидер отказался от дальнейших попыток добиваться назначения генсеком НАТО.
Напомним, что в конце апреля поддержку кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО выразила Турция. Она была одной из последних четырех стран НАТО, которые еще не изложили свою позицию по данному вопросу.