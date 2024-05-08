TikTok через суд потребовал блокировки закона о потенциальном запрете соцсети в США

Руководство TikTok и владеющая социальной сетью ByteDance подали иск в американский суд с просьбой заблокировать положения закона, обязывающие китайскую компанию продать платформу, либо запретить ее на территории Соединенных Штатов.

Руководство TikTok и владеющая социальной сетью ByteDance подали иск в американский суд с просьбой заблокировать положения закона, обязывающие китайскую компанию продать платформу, либо запретить ее на территории Соединенных Штатов.

Как передает Report , соответствующий документ опубликован в базе апелляционного суда столичного округа Колумбия.

В исковом заявлении говорится о нарушении американскими властями первой поправки к конституции США, которая защищает свободу слова. Как отмечается в документе, закон "приведет к запрету TikTok к 19 января 2025 года, заставляя замолчать 170 млн американцев, использующих платформу для общения, которое невозможно реализовать в других местах".

В иске TikTok перечисляются коммерческие, технические и юридические препятствия, а также возражения со стороны Пекина. Осуществить продажу соцсети "просто невозможно", особенно в течение 270 дней, подчеркивают истцы, которые призвали к проверке соответствия закона конституции страны.

"Впервые в истории Конгресс принял закон, который накладывает на постоянной основе общенациональный запрет на платформу и лишает американцев возможности участвовать в уникальном онлайн-сообществе с более чем миллиардом людей по всему миру", - отмечается в документе. Американские эксперты считают, что это дело может дойти до Верховного суда США.