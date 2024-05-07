В Белом доме заявили, что Израиль уведомил США об ограниченной операции в Рафахе

Израиль уведомил США, что военная операция в восточной части города Рафах на юге сектора Газа носит ограниченный характер.

Израиль уведомил США, что военная операция в восточной части города Рафах на юге сектора Газа носит ограниченный характер.

Как передает Report , об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Наши израильские коллеги сообщили нам, что операция минувшей ночью носила ограниченный характер и была направлена на то, чтобы нарушить возможности ХАМАС по ввозу оружия и средств в сектор Газа", - заявил он.

При этом Кирби отметил, что позиция США относительно операции в Рафахе остается неизменной, подобные действия "в густонаселенном районе", по его словам, несут "риски для мирного населения и грозят жертвами".

Накануне вечером пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала о начале точечной контртеррористической операции в восточной части Рафаха, а также о нанесении ударов по военным объектам движения ХАМАС в этом районе и ликвидации 20 вооруженных радикалов.