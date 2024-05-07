О нас

В Белом доме заявили, что Израиль уведомил США об ограниченной операции в Рафахе

В Белом доме заявили, что Израиль уведомил США об ограниченной операции в Рафахе Израиль уведомил США, что военная операция в восточной части города Рафах на юге сектора Газа носит ограниченный характер.
Другие страны
7 мая 2024 г. 21:32
В Белом доме заявили, что Израиль уведомил США об ограниченной операции в Рафахе

Израиль уведомил США, что военная операция в восточной части города Рафах на юге сектора Газа носит ограниченный характер.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Наши израильские коллеги сообщили нам, что операция минувшей ночью носила ограниченный характер и была направлена на то, чтобы нарушить возможности ХАМАС по ввозу оружия и средств в сектор Газа", - заявил он.

При этом Кирби отметил, что позиция США относительно операции в Рафахе остается неизменной, подобные действия "в густонаселенном районе", по его словам, несут "риски для мирного населения и грозят жертвами".

Накануне вечером пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала о начале точечной контртеррористической операции в восточной части Рафаха, а также о нанесении ударов по военным объектам движения ХАМАС в этом районе и ликвидации 20 вооруженных радикалов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
6 мая 2024 г. 19:23
Создана прокуратура города Ханкенди
Создана прокуратура города Ханкенди
4 мая 2024 г. 14:09
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi