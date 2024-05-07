В Белом доме заявили, что Израиль уведомил США об ограниченной операции в Рафахе

Израиль уведомил США, что военная операция в восточной части города Рафах на юге сектора Газа носит ограниченный характер.
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"Наши израильские коллеги сообщили нам, что операция минувшей ночью носила ограниченный характер и была направлена на то, чтобы нарушить возможности ХАМАС по ввозу оружия и средств в сектор Газа", - заявил он.
При этом Кирби отметил, что позиция США относительно операции в Рафахе остается неизменной, подобные действия "в густонаселенном районе", по его словам, несут "риски для мирного населения и грозят жертвами".
Накануне вечером пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала о начале точечной контртеррористической операции в восточной части Рафаха, а также о нанесении ударов по военным объектам движения ХАМАС в этом районе и ликвидации 20 вооруженных радикалов.