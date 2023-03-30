Минздрав Чили подтвердил случай заболевания человека птичьим гриппом

Министерство здравоохранения Чили в среду подтвердило первый в стране случай заболевания птичьим гриппом у человека.

Министерство здравоохранения Чили в среду подтвердило первый в стране случай заболевания птичьим гриппом у человека.

Как передает Report , об этом сообщила газета La Tercera.

По ее данным, заболевание выявлено у 53-летнего мужчины. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Издание не уточняет, как и где мужчина мог заразиться вирусом.

Птичий грипп распространен в основном у пернатых, но иногда передается и человеку. Это респираторное заболевание, оно имеет симптомы, похожие на обычную простуду. В группе риска находятся дети и пожилые люди, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями.