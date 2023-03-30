О нас

Минздрав Чили подтвердил случай заболевания человека птичьим гриппом

Минздрав Чили подтвердил случай заболевания человека птичьим гриппом Министерство здравоохранения Чили в среду подтвердило первый в стране случай заболевания птичьим гриппом у человека.
Другие страны
30 марта 2023 г. 04:04
Минздрав Чили подтвердил случай заболевания человека птичьим гриппом

Министерство здравоохранения Чили в среду подтвердило первый в стране случай заболевания птичьим гриппом у человека.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Tercera.

По ее данным, заболевание выявлено у 53-летнего мужчины. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Издание не уточняет, как и где мужчина мог заразиться вирусом.

Птичий грипп распространен в основном у пернатых, но иногда передается и человеку. Это респираторное заболевание, оно имеет симптомы, похожие на обычную простуду. В группе риска находятся дети и пожилые люди, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çilinin Səhiyyə Nazirliyi quş qripinə yoluxma halını təsdiqləyib

Другие новости из категории

Не менее 9 военных убиты при нападении боевиков на севере Колумбии
Не менее 9 военных убиты при нападении боевиков на севере Колумбии
30 марта 2023 г. 03:19
Зеленский анонсировал более активные действия Украины на передовой
Зеленский анонсировал более активные действия Украины на передовой
30 марта 2023 г. 02:20
Президент ОАЭ назначил нового вице-президента и наследного принца Абу-Даби
Президент ОАЭ назначил нового вице-президента и наследного принца Абу-Даби
30 марта 2023 г. 01:11
Сенат США проголосовал за аннулирование полномочий Вашингтона на применение оружия в Ираке
Сенат США проголосовал за аннулирование полномочий Вашингтона на применение оружия в Ираке
29 марта 2023 г. 22:54
Украина получила от США грант в размере $1,25 млрд
Украина получила от США грант в размере $1,25 млрд
29 марта 2023 г. 22:08
Один из крупнейших зерновых трейдеров намерен уйти из России
Один из крупнейших зерновых трейдеров намерен уйти из России
29 марта 2023 г. 20:59
Швейцария присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций ЕС
Швейцария присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций ЕС
29 марта 2023 г. 20:42
Парламент Турции проголосует по вопросу членства Финляндии в НАТО
Парламент Турции проголосует по вопросу членства Финляндии в НАТО
29 марта 2023 г. 20:34
Правительство Саудовской Аравии утвердило меморандум о статусе партнера ШОС
Правительство Саудовской Аравии утвердило меморандум о статусе партнера ШОС
29 марта 2023 г. 20:34
Эрдоган: Турция выступает за решение конфликта в Украине путем переговоров Москвы и Киева
Эрдоган: Турция выступает за решение конфликта в Украине путем переговоров Москвы и Киева
29 марта 2023 г. 20:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi