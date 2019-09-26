Минюст США намерен начать расследование против Facebook

Министерство юстиции США намеревается начать расследование против Facebook по поручению американского генпрокурора Уильяма Барра, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

В настоящее время расследованием уже занимается Федеральная торговая комиссия (FTC). Однако источники уверяют, что теперь дело перейдет на контроль министерства юстиции страны.

В FTC и Facebook отказались комментировать эту информацию.

Уточняется, что в случае обнаружения нарушений минюст предпримет шаги для получения от компании компенсаций.

Ранее минюст США сообщил, что запускает антимонопольное расследование против ведущих онлайн-платформ. Ведомство интересует, каким образом ведущие онлайн-платформы смогли добиться доминирования на рынке и участвуют ли они в деятельности, нацеленной на подавление инноваций, снижение конкуренции и причинение потребителям другого вреда.

"Цель расследования - оценка конкурентных условий на онлайн-рынке и обеспечение американцам доступа к свободным рынкам", - говорится в заявлении.