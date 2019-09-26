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Минюст США намерен начать расследование против Facebook

Минюст США намерен начать расследование против Facebook
​Министерство юстиции США намеревается начать расследование против Facebook по поручению американского генпрокурора Уильяма Барра

Министерство юстиции США намеревается начать расследование против Facebook по поручению американского генпрокурора Уильяма Барра, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

В настоящее время расследованием уже занимается Федеральная торговая комиссия (FTC). Однако источники уверяют, что теперь дело перейдет на контроль министерства юстиции страны.

В FTC и Facebook отказались комментировать эту информацию.

Уточняется, что в случае обнаружения нарушений минюст предпримет шаги для получения от компании компенсаций.

Ранее минюст США сообщил, что запускает антимонопольное расследование против ведущих онлайн-платформ. Ведомство интересует, каким образом ведущие онлайн-платформы смогли добиться доминирования на рынке и участвуют ли они в деятельности, нацеленной на подавление инноваций, снижение конкуренции и причинение потребителям другого вреда.

"Цель расследования - оценка конкурентных условий на онлайн-рынке и обеспечение американцам доступа к свободным рынкам", - говорится в заявлении.

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