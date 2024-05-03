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В Кении число жертв дождей превысило 200

В Кении число жертв дождей превысило 200 Жертвами дождей в Кении в апреле-мае стали уже 210 человек, возобновление триместра в школах отложено.
Другие страны
3 мая 2024 г. 19:14
В Кении число жертв дождей превысило 200

Жертвами дождей в Кении в апреле-мае стали уже 210 человек, возобновление триместра в школах отложено.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент страны Уильям Руто в обращении к нации.

"Продолжающиеся дожди привели к потопам, которые унесли 210 жизней на сегодня, вызвали повреждения инфраструктуры и нанесли ранения многим людям", - сказал он, добавив, что откладывает возобновление школьного семестра после каникул из-за проблем с транспортом.

Президент Кении также предупредил, что дожди продолжатся, согласно метеорологическим прогнозам, до конца мая и, возможно, дальше. "Кенийская метеорологическая служба выпустила предупреждение: Кения может впервые столкнуться с циклоном", - добавил он, подчеркнув существующую в связи с этим угрозу для прибрежных регионов страны.

По словам Руто, власти готовятся к вероятным драматическим последствиям циклона и укрепляют 178 дамб, а также заранее эвакуируют население из районов, наиболее подверженных разрушениям.

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Версия на английском языке Kenya floods death toll rises to 210 as heavy rains persist

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