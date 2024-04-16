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Минторг Турции опроверг заявления о поставках в Израиль запрещенной к экспорту продукции

Минторг Турции опроверг заявления о поставках в Израиль запрещенной к экспорту продукции Министерство торговли Турции опровергло заявления о поставках в Израиль запрещенной к экспорту продукции, в том числе через зоны свободной торговли и транзитные маршруты.
Другие страны
16 апреля 2024 г. 14:47
Минторг Турции опроверг заявления о поставках в Израиль запрещенной к экспорту продукции

Министерство торговли Турции опровергло заявления о поставках в Израиль запрещенной к экспорту продукции, в том числе через зоны свободной торговли и транзитные маршруты.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства на официальной странице в социальной сети "Х".

"В соответствии с решением министерства торговли об ограничении с 9 апреля экспорта в Израиль продукции по 1 019 позициям в 54 товарных группах они с 09:00 того же дня не подлежат оформлению на нашей таможне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения также распространяются на поставки продукции в Израиль "через склады, свободные зоны, места временного хранения и транзитные торговые пути".

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