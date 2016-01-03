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    ​Минобороны Украины: более 100 украинских военных находятся в плену в Донбассе

    Каждый раз меняются условия обмена, появляются новые требования и новые подходы

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Более 100 украинских военнослужащих находятся в плену на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

    Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

    "Чуть более 100 человек находятся в плену, но эту работу координирует Служба безопасности Украины. Работа идет. Мы со своей стороны пытаемся решить проблемы, но это не так просто, поскольку каждый раз меняются условия обмена, появляются новые требования и новые подходы", - сказал он в интервью информагентству "Украинские новости".

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