Минобороны США потратит 789 млн. долларов на поддержку союзников по НАТО

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Министерство обороны США планирует потратить 789 млн. долларов США в рамках бюджета на 2016 год с целью обеспечения поддержки союзников по НАТО в Европе. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в документе, который Пентагон представил на рассмотрение профильного комитета в палате представителей.

Эти деньги предусматривается получить из бюджета в рамках финансирования операций Пентагона за рубежом относительно реагирования на непредсказуемые ситуации. Всего на это планируется выделить 50,9 млрд. долларов в 2016 году, что меньше на 21% по сравнению с предыдущим годом (64,2 млрд. долларов США). Настоящая статья расходов на следующий год охватывает операции в Афганистане, против "Исламского государства", взнос в Фонд партнерства в борьбе с терроризмом, а также поддержку союзников по НАТО.