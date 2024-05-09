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Выборы президента Шри-Ланки пройдут с 17 сентября по 16 октября

Выборы президента Шри-Ланки пройдут с 17 сентября по 16 октября Президентские выборы в Шри-Ланке состоятся в период с 17 сентября по 16 октября текущего года.
Другие страны
9 мая 2024 г. 19:52
Выборы президента Шри-Ланки пройдут с 17 сентября по 16 октября

Президентские выборы в Шри-Ланке состоятся в период с 17 сентября по 16 октября текущего года.

Как передает Report, об этом сообщила избирательная комиссия островного государства.

Как заверили в ЦИК, "объявление о выдвижении кандидатур для проведения президентских выборов последует в установленные конституцией сроки".

В конце марта глава государства Ранил Викрамасингхе проинформировал своих ближайших соратников, что президентские выборы пройдут в соответствии с графиком - до ноября 2024 года. Ожидается, что на пост будут баллотироваться три кандидата. Кроме Викрамасингхе, это лидеры оппозиционной партии "Объединенная национальная сила" Саджит Премадаса и альянса "Национальная народная власть" Анура Кумара Диссанаяке.

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