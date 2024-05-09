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Ольга Стефанишина: Мы договорились с Европой о новых проектах на сотни миллионов долларов

Ольга Стефанишина: Мы договорились с Европой о новых проектах на сотни миллионов долларов Членство в Европейском Союзе это путь, который позволит запечатлеть нашу победу, гарантировать постоянный непрерывный мир не только с помощью оружия, а также с помощью экономических связей. Мы сегодня находимся в преддверии официального решения о начале п
Другие страны
9 мая 2024 г. 20:19
Ольга Стефанишина: Мы договорились с Европой о новых проектах на сотни миллионов долларов

Членство в Европейском Союзе это путь, который позволит запечатлеть нашу победу, гарантировать постоянный непрерывный мир не только с помощью оружия, а также с помощью экономических связей. Мы сегодня находимся в преддверии официального решения о начале переговорного процесса с Европейским союзом.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на брифинге по итогам международного саммита в Киеве.

"На этом этапе нашего пути в ЕС мы определили для себя приоритет, развитие партнерства именно со странами-соседями - это Польша, Венгрия, Румыния, Словакия, даже Болгария (соседка по Черному морю), странами являющимися членами европейского союза, но которые в процессе нашего членства в ЕС будут не только нашими друзьями, но и конкурентами по рынку. Поэтому приоритет развития этих отношений на сегодняшний день мы говорили как раз о региональном аспекте этого вопроса", - подчеркнула О.Стефанишина.

Она отметила, что в ходе дискуссий парламент ратифицировал четыре крупнейших соглашения, которые, в отличие от предыдущих соглашений, проложили путь к проекту межрегионального сотрудничества стоимостью в сотни миллионов долларов. Эти проекты будут доступны по всей территории Украины, не находящейся под оккупацией. Раньше это были только приграничные области, уже с сегодняшнего дня и Харьков, и Одесса, и Николаев, и Днепр смогут участвовать.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalı nazir: Avropa ilə yüz milyonlarla dollarlıq yeni layihələr razılaşdırmışıq

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