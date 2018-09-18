Минобороны России обвинило Израиль в крушении Ил-20 в Сирии

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Российский военный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков.

Он заявил, что накануне четыре израильских истребителя нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам промышленности близ города Латакия. Атака производилась со стороны Средиземного моря. Это создало опасную ситуацию для находящихся в этом районе кораблей и воздушных судов.

"Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал генерал, уточнив, что на борту находились 15 человек.

Официальный представитель российского военного ведомства отметил, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". "Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", - сказал он.

По данным минобороны, о запланированном ракетном ударе по Сирии Израиль предупредил российскую сторону за минуту до его нанесения, из-за чего Ил-20 не успели вывести в безопасную зону.

Россия рассматривает "провокационные действия Израиля как враждебные" и "оставляет за собой право на адекватные ответные действия", заявил Конашенков.

После заявления минобороны России, глава оборонного ведомства Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом.