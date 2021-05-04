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Министры туризма стран G20 поддержат введение паспортов вакцинации

Министры туризма стран G20 поддержат введение паспортов вакцинации Министры считают, что эта инициатива поможет туризму восстановиться быстрее и благотворно повлияет на мировую экономику
Другие страны
4 мая 2021 г. 18:15
Министры туризма стран G20 поддержат введение паспортов вакцинации

Главы министерств туризма стран Группы двадцати (G20) по итогам сегодняшней встречи намерены выступить в поддержку мер по введению паспортов вакцинации от коронавируса. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в проекте совместного заявления.

Согласно документу, министры считают, что эта инициатива поможет туризму восстановиться быстрее и благотворно повлияет на мировую экономику.

"Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма крайне важно для восстановления мировой экономики из-за прямого и непрямого влияния этого сектора на остальные", - приводит агентство фрагмент проекта документа. В нем также отмечается, что благодаря пандемии появилась возможность "сформировать более устойчивый, жизнеспособный и открытый туристический сектор", который стал одним из наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса.

Встреча профильных министров состоялась в формате видеоконференции в рамках председательства Италии в G20.

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