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Министры обороны США и ФРГ обсудили ситуацию вокруг Украины

Министры обороны США и ФРГ обсудили ситуацию вокруг Украины Министр обороны США Ллойд Остин и его коллега из ФРГ Кристине Ламбрехт обсудили в пятницу дипломатические контакты с Россией в связи с ситуацией вокруг Украины.
Другие страны
29 января 2022 г. 01:22
Министры обороны США и ФРГ обсудили ситуацию вокруг Украины

Министр обороны США Ллойд Остин и его коллега из ФРГ Кристине Ламбрехт обсудили в пятницу дипломатические контакты с Россией в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби по итогам переговоров.

"Остин и Ламбрехт обсудили обеспокоенность по поводу продолжающегося неспровоцированного наращивания Россией вооруженных сил вблизи и на территории Украины. Оба министра подчеркнули свою решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Министры обсудили последние дипломатические контакты с Россией, необходимость для России свернуть с опасного пути, и согласились, что Россия столкнется с серьезными последствиями в случае дальнейшего вторжения в Украину", - утверждается в документе.

Остин и Ламбрехт также "обменялись мнениями о важности сохранения единства НАТО и значительного сдерживания на восточном фланге НАТО". "Они договорились оставаться в тесном контакте по мере развития ситуации", - заключил Кирби.

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