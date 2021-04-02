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Министра здравоохранения Румынии оштрафовали за неношение медмаски

Министра здравоохранения Румынии оштрафовали за неношение медмаски Министр здравоохранения Румынии Влад Войкулеску был оштрафован на 360 долларов за отсутствие медицинской маски в закрытом помещении.
Другие страны
2 апреля 2021 г. 20:35
Министра здравоохранения Румынии оштрафовали за неношение медмаски

Министр здравоохранения Румынии Влад Войкулеску был оштрафован на 360 долларов за отсутствие медицинской маски в закрытом помещении.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Mediafax со ссылкой на полицию Бухареста.

"Генеральное управление полиции Бухареста сообщает, что за несоблюдение закона о предупреждении и борьбе с эффектами пандемии COVID-19, а именно за отсутствие защитной маски был оштрафован на 1 500 леев (360 долларов - ред.) член правительства. Оштрафован был министр здравоохранения Влад Войкулеску", - говорится в сообщении.

В социальных сетях в Румынии появились фотографии Влада Войкулеску, сделанные в понедельник в здании парламента. Он ходил по коридорам без маски, хотя ее ношение является обязательным во всех закрытых помещениях.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniyanın səhiyyə naziri maska ​​taxmadığına görə cərimələnib
Версия на английском языке Romanian Health Minister fined for not wearing medical mask

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