В Словакии будут проведены заседания правительства и Госсовета безопасности

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк проинформировал, что вскоре состоится экстренное заседание правительства республики.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк проинформировал, что вскоре состоится экстренное заседание правительства республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Аktuality.

По информации его источников, на заседании будет решено, кто временно возглавит кабмин до выздоровления премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение.

Сегодня же состоится заседание Государственного совета безопасности Словакии. Ожидается решение о повышении мер безопасности в республике.

Между тем, согласно словацким СМИ, близ важнейших государственных учреждений уже появились усиленные патрули полиции. Наиболее охраняемым местом в республике стала больница имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, куда госпитализирован Фицо. Там максимально усилены меры безопасности.