Угроза жизни премьера Словакии все еще сохраняется

Угроза жизни премьера Словакии Роберта Фицо все еще сохраняется после операции.

Угроза жизни премьера Словакии Роберта Фицо все еще сохраняется после операции.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Markiza со ссылкой на источник в больнице, где находится премьер.

"Премьер Словакии после сложной операции, которая длилась несколько часов, все еще в опасном для жизни состоянии", - сообщил источник.

Отметим, что он был ранен в результате покушения после заседания правительства в Гандлове, где проводилось выездное заседание правительства республики. Его доставили в госпиталь, где операция длилась примерно 3 часа 40 минут. Медики сообщили, что Фицо будет находиться в состоянии комы в течение 24 часов.

В связи с инцидентом парламент Словакии усиливает меры безопасности.