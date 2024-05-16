Угроза жизни премьера Словакии все еще сохраняется

Угроза жизни премьера Словакии Роберта Фицо все еще сохраняется после операции.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Markiza со ссылкой на источник в больнице, где находится премьер.
"Премьер Словакии после сложной операции, которая длилась несколько часов, все еще в опасном для жизни состоянии", - сообщил источник.
Отметим, что он был ранен в результате покушения после заседания правительства в Гандлове, где проводилось выездное заседание правительства республики. Его доставили в госпиталь, где операция длилась примерно 3 часа 40 минут. Медики сообщили, что Фицо будет находиться в состоянии комы в течение 24 часов.
В связи с инцидентом парламент Словакии усиливает меры безопасности.