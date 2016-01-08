​Министр обороны Саудовской Аравии: Мы не допустим войны с Ираном

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Заместитель наследного принца Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд, который является также министром обороны, заявил сегодня, что война между его страной и Ираном будет началом катастрофы и Эр-Рияд не допустит этого.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Это то, что мы не предусматриваем вообще, и тот, кто призывает к этому, не находится в здравом уме", — сказал он.

Он также добавил, что Эр-Рияд был обеспокоен тем, что он расценил как принятие Соединенными Штатами менее заангажированной роли на Ближнем Востоке.

"Соединенные Штаты должны понять, что они номер один в мире, и они должны действовать соответствующим образом", — сказал министр.

Напомним, между двумя странами разгорелся дипломатический конфликт, который привел к разрыву дипломатических и экономических отношений. Причиной конфликта между Саудовской Аравией и Ираном стала казнь саудовскими властями шиитского проповедника, шейха Нимр ан-Нимра.