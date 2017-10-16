Министр обороны России прибыл в Израиль

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Тель-Авив на встречу с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху прибыл министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе встречи планируется обсудить вопросы военного и военно-технического сотрудничества, проблемы региональной безопасности", - сказал официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ожидается также обсуждение вопросов, связанных с урегулированием в Сирии.