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    Министр обороны России прибыл в Израиль

    Российский министр Сергей Шойгу намерен обсудить со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом урегулирование в Сирии

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Тель-Авив на встречу с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху прибыл министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "В ходе встречи планируется обсудить вопросы военного и военно-технического сотрудничества, проблемы региональной безопасности", - сказал официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    Ожидается также обсуждение вопросов, связанных с урегулированием в Сирии.

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