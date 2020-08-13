Министр энергетики Мексики заразилась COVID-19

Росио Нале, министр энергетики Мексики, заразилась коронавирусной инфекцией.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она сообщила в четверг в своем Twitter.
"Я нахожусь в режиме самоизоляции из-за заражения COVID-19, - написала она. - Работаю из дома. К счастью, я чувствую себя хорошо, у меня нет симптомов, я получаю рекомендованное лечение".
Ряд членов правительства Мексики, в том числе министр финансов и государственного кредита Артуро Эррера, ранее в текущем году заразились коронавирусом. Все они выздоровели и вернулись к исполнению служебных обязанностей.