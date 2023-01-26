Минфин США включил ЧВК "Вагнер" в список международных преступных групп

Министерство финансов США классифицировало ЧВК "Вагнер" как транснациональную преступную организацию. Против структур, связанных с компанией и ее создателем Евгением Пригожиным, вводятся новые санкции. Все ее американские активы будут заморожены.

Министерство финансов США классифицировало ЧВК "Вагнер" как транснациональную преступную организацию. Против структур, связанных с компанией и ее создателем Евгением Пригожиным, вводятся новые санкции. Все ее американские активы будут заморожены.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении главы ведомства Джанет Йеллен.

"Сегодняшние расширенные санкции в отношении группы "Вагнера", а также новые санкции в отношении их партнеров и других компаний, поддерживающих российский военный комплекс, будут еще больше препятствовать Путину в вооружении и оснащении своей военной машины", - отметила она.

В Минфине подчеркнули, что ЧВК "Вагнер" участвует не только в войне в Украине, причастен к преступлениям в других странах мира.

"Сотрудники "Вагнера" причастны к продолжающимся преступным действиях, в том числе массовым казням, изнасилованиям, похищениям детей и физическим издевательствам в Центральноафриканской республике (ЦАР) и Мали", - сказано в сообщении Минфина США.