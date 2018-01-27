Миллиардер Шерман и его жена найдена мертвыми в Канаде

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Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Основатель фармацевтической компании Apotex, миллиардер Барри Шерман и его жена Хани, чьи тела нашли 15 декабря в подвале их особняка в Торонто, стали жертвами умышленного убийства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила канадская полиция.

Следователи пришли к такому выводу после того, как на протяжении шести недель собирали улики в доме Шерманов.

"Я считаю, что их убили целенаправленно", - сказала представитель полиции Сьюзен Гомес. По ее словам, правоохранители составили "обширный список" лиц, которых намерены проверить на причастность к преступлению. При этом говорить о возможных подозреваемых она не стала. Всего было снято около 130 свидетельских показаний.

Полиция с самого начала сочла гибель миллиардера и его супруги "подозрительной". Допускалась версия самоубийства, однако четыре брата погибшего заявили, что не верят в это, и наняли команду частных детективов для проведения независимого расследования.

75-летний бизнесмен и его 70-летняя жена были обнаружены мертвыми возле крытого бассейна, на их шеях были сдавленные ремни, прикрепленные к перилам. Полиция при этом заявила, что не обнаружила никаких признаков насильственного вторжения в дом.

По данным журнала Canadian Business, Шерман находился на 15-ом месте в списке богатейших людей Канады.