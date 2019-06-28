МИД Японии: Дискуссии между США и Китаем оказывают большое влияние на мировую экономику

Дискуссии между США и Китаем имеют большое влияние на мировую экономику.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Японии Такэси Осуга на брифинге перед началом саммита G20 в Осаке. Комментируя вопрос о том, готова ли Япония стать посредником в урегулировании торговой войны между США и Китаем, учитывая, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен в рамках саммита встретиться с лидерами обеих стран, Т. Осуга подчеркнул, что Япония не вмешивается в отношения других государств:

"Я не назвал бы это посредничеством. Просто дискуссии между США - экономики номер 1- и Китаем- экономики номер 2 в мире- оказывают влияние и на экономику других стран, включая Японию. Так что надеюсь, что этот вопрос будет решен в конструктивном ключе".

Т. Осуга отметил, что премьер-министр Синдзо Абэ провел перед саммитом ряд двусторонних встреч, включая председателя Европейского совета Дональда Туска. В ходе встречи с Д Туском обсуждались такие вопросы как Северная Корея, Иран, Китай. В ходе встречи стороны выразили свою обеспокоенность касательно эскалации на Ближнем востоке, включая ситуацию с Ираном. Стороны договорились сотрудничать для снижения напряженности и стабилизации ситуации.