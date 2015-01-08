МИД Великобритании: Теракт в Париже произошел из-за противостояния Запада с ИГ

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Мотивом для преступников, совершивших 7 января в Париже нападение на редакцию журнала Charlie Hebdo, послужило развернувшееся на Ближнем Востоке противостояние между Западом и группировкой "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, такое мнение выразил глава МИД Великобритании Филип Хаммонд на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Эркки Туомиойей.

"Факты еще устанавливаются, мы до сих пор точно не знаем, кто именно стоит за этими атаками. К теракту причастны несколько человек, то есть присутствовал элемент организации. Но получали ли эти люди указания откуда-то извне - это еще предстоит определить. Мы можем с уверенностью сказать, что их явно мотивировало происходящее на Ближнем Востоке, наблюдаемое нами сейчас противостояние между западными ценностями и разрушительными "ценностями" ИГ", - заявил Хаммонд.

По его словам, теракт во Франции напоминает о том, что подобное может произойти где угодно, и последствия войны против ИГ в Ираке и Сирии распространяются по планете. "Мы поддерживаем народ Франции, будем противостоять терроризму, где бы он себя ни проявил, и дадим ответ угрозе нашим ценностям, нашему образу и стандарту жизни", - заверил министр.