МИД Великобритании тайно финансировал агентство Reuters в годы холодной войны

Правительство Великобритании в 60-х и 70-х годах прошлого века тайно финансировало новостное агентство Reuters, чтобы противостоять советской пропаганде, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в понедельник вещательная корпорация Би-би-си, об этом свидетельствуют документы полувековой давности, рассекреченные и опубликованные британским Национальным архивом.

Сообщается, что частное телеграфное агентство со штаб-квартирой в Лондоне в тот момент испытывало финансовые трудности и поэтому согласилось на предложение, поступившее от департамента информационных исследований, который почти 30 лет отвечал за политическую пропаганду в структуре британского МИД.

Чтобы не подорвать доверие к международной репутации Reuters, работа агентства в Латинской Америке финансировалась через подставную компанию, а на Ближнем Востоке - через Би-би-си, начавшую платить за подписку на новости Reuters существенно больше, чем прежде.

Сообщается, что о происхождении сумм, выплачивавшихся Reuters, в Би-би-си знали лишь три человека, включая гендиректора корпорации Чарльза Каррана. В документах не говорится, как долго продолжалось взаимовыгодное сотрудничество и что произошло после того, как департамент пропаганды был расформирован в 1977 году.

Комментируя обнародованные секретные бумаги, в Би-би-си заявили, что тайная договоренность с британским МИД о финансировании Reuters нарушала принципы, на которых построена работа вещательной корпорации, и сегодня руководство Би-би-си не пошло бы на подобный шаг. В МИД Великобритании не стали комментировать публикацию.