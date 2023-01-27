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МИД Турции призвал европейские администрации реагировать на акции с сожжением Корана

МИД Турции призвал европейские администрации реагировать на акции с сожжением Корана Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление, в котором выступило с осуждением сожжения Корана в Дании и призвало европейские администрации "не стоять в стороне" и реагировать на подобные акции.
Другие страны
27 января 2023 г. 21:47
МИД Турции призвал европейские администрации реагировать на акции с сожжением Корана

Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление, в котором выступило с осуждением сожжения Корана в Дании и призвало европейские администрации "не стоять в стороне" и реагировать на подобные акции.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"Мы самым решительным образом осуждаем то, что преступление на почве ненависти, совершенное в Швеции против нашей священной книги, Корана, было вновь совершено сегодня в Копенгагене тем же исламофобским шарлатаном.

Тот факт, что этот отвратительный акт, который на этот раз произошел в Дании после Швеции и Нидерландов, не был предотвращен, несмотря на все наши предупреждения, вызывает тревогу с точки зрения выявления опасных масштабов, в которых религиозная нетерпимость и ненависть достигли в Европе, злоупотребляя так называемой свободой, - отмечается в заявлении.

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