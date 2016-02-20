МИД Сербии: Сотрудники посольства в Ливии погибли во время налета авиации США

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Два сотрудника посольства Сербии, похищенные в Ливии в прошлом году, погибли, предположительно, во время налета авиации США на тренировочный лагерь "Исламского государства".

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Связист Сладжан Станкович и водитель Йовица Степич попали в заложники 8 ноября 2015 года после того, как сербский дипломатический конвой, в котором находился посол, попал под обстрел возле прибрежного города Сабрата. "Мы ожидаем опознания погибших, поэтому официально пока не можем подтвердить эту информацию", - сказал Ивица Дачич на пресс-конференции.

Американская авиация нанесла воздушные удары по лагерю исламистов на западе Ливии в минувшую пятницу. Погибли более 40 человек, в том числе, согласно предварительной информации, боевик, участвовавший в нападениях в прошлом году в соседнем Тунисе, сообщает Reuters.

По информации The New York Times, целью американской авиации был Нуреддин Шоушан, один из лидеров ИГИЛ, который организовал теракты в Тунисе.