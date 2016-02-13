МИД РФ: встреча Лаврова и Керри была полностью посвящена Сирии

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Джона Керри была полностью посвящена выполнению достигнутых 11 февраля договоренностей по Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Инициатива проведения встречи принадлежит госсекретарю США, она была полностью посвящена вопросам сирийского урегулирования в контексте принятого в Мюнхене заявления Международной группы поддержки Сирии", - сказала она.

На встрече Лаврова и Керри обсуждались, в частности, конкретные шаги по координации по военной линии.