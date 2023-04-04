МИД РФ: Москва примет ответные меры в связи с вступлением Финляндии в НАТО

Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских отношениях.

Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно на российско-финляндских отношениях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство иностранных дел России.

"Российская Федерация в связи со вступлением Финляндии в НАТО будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера в целях купирования угроз", - говорится в сообщении МИД РФ.

В заявлении отмечается, что Финляндия стала одной из малых, ничего не решающих стран - членов НАТО, утратив свой особый голос в международных делах: "Вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и какой-либо самостоятельности".