МИД Кыргызстана вручил ноту протеста послу Таджикистана в республике Олимзода Сухроб Ходже из-за конфликта на границе. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Накануне на киргизско-таджикском участке границы произошел инцидент с применением оружия из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Перестрелка между военными двух стран продолжалась несколько часов.“Первый заместитель министра иностранных дел Киргизии Нуран Ниязалиев вручил главе дипломатического представительства Таджикистана в Киргизии ноту протеста”, - заявили в пресс-службе.

Киргизская сторона обратилась к Таджикистану с требованием принять безотлагательные меры в целях избежания дальнейшего обострения ситуации, совместного расследования инцидента и привлечения к ответственности виновных лиц.