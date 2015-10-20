МИД Израиля борется в ЮНЕСКО против претензий Палестины на Стену плача

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ МИД Израиля во взаимодействии с "дружественными странами" пытается не допустить принятия в ЮНЕСКО резолюции, которая бы провозглашала иерусалимскую Стену плача, главную святыню иудаизма, мусульманским объектом, сообщило внешнеполитическое ведомство.

Инициатива, судя по сообщениям СМИ, предлагает считать Стену плача частью примыкающего к ней комплекса Храмовой горы, которая находится под управлением мусульманской администрации и почитается как третья по значимости святыня ислама.

"В свете палестинских попыток провести через ЮНЕСКО резолюции, которые извращают реальность и фальсифицируют исторические факты в Иерусалиме, представляя Стену плача мусульманской святыней, МИД… активно работает над тем, чтобы сорвать эти коварные замыслы", — сказано в сообщении МИД.

С осуждением идей, которые могли бы привести к "смене статуса Старого города в Иерусалиме", во вторник выступила генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Она призвала исполнительный совет организации "принимать решения, которые не будут способствовать росту напряженности на месте и которые будут поощрять уважение святости этих мест".

С волнений на Храмовой горе, порожденных слухами о планах Израиля восстановить там еврейское присутствие, началось нынешнее обострение в зоне ближневосточного конфликта, где за месяц нападений и беспорядков погибли, по меньшей мере, девять израильтян и более 40 палестинцев, напоминает Report со ссылкой на РИА "Новости".