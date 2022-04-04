МИД Ирана: Остановка диалога по ядерной сделке вызвана внутриполитической ситуацией в США

Приостановка переговоров по ядерной сделке в Вене вызвана тем, что Белый дом пытается использовать ситуацию для решения внутриполитических задач.

Приостановка переговоров по ядерной сделке в Вене вызвана тем, что Белый дом пытается использовать ситуацию для решения внутриполитических задач.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

"То, что произошло Вене, - это приостановка [переговоров] по вине США, - сказал он. - Стало ясно, что [президент США Джо] Байден и Белый дом еще не приняли решение по этому вопросу".

Дипломат добавил, что "власти США сделали ситуацию вокруг ядерной сделки частью внутренней политики".

По его словам, "если США готовы к подписанию соглашения, то они должны принять политическое решение".

В Вене после восьми раундов переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение 11 марта был взят перерыв из-за внешних факторов. До этого венские переговоры вышли на финишную прямую и должны были завершиться до конца февраля. Текст соглашения был согласован и насчитывает около 20 страниц, в нем говорится о дальнейших мерах для возвращения к выполнению ядерного соглашения в первоначальном виде.