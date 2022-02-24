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МИД Германии призвал граждан покинуть Украину

МИД Германии призвал граждан покинуть Украину МИД ФРГ призвал остающихся в Украине граждан покинуть страну, если такой возможности нет, оставаться в защищенном месте.
Другие страны
24 февраля 2022 г. 10:52
МИД Германии призвал граждан покинуть Украину

МИД ФРГ призвал остающихся в Украине граждан покинуть страну, если такой возможности нет, оставаться в защищенном месте.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство в четверг утром.

"В Украине происходят боевые действия и ракетные обстрелы. Немецкие граждане настоятельно призываются к тому, чтобы покинуть страну. Если вы не можете покинуть страну безопасным путем, оставайтесь временно в безопасном месте", - говорится в сообщении ведомства.

В МИД Германии добавили, что "эвакуация граждан из Украины при поддержке немецких органов власти в настоящее время невозможна".

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Версия на азербайджанском языке Almaniya XİN vətəndaşlarını Ukraynanı tərk etməyə çağırıb
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