МИД Франции: В Париже пройдет международная встреча по Сирии

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Франция планирует провести новую международную встречу по ситуации в Сирии с участием представителей различных зарубежных стран.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Франции Ромен Надаль.

"Мы работаем над организацией новой встречи с участием основных региональных партнеров во вторник в Париже", - сообщил французский дипломат.

Отмечается, что Россия привлекаться к встрече не будет.