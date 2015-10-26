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    МИД Франции: В Париже пройдет международная встреча по Сирии

    Встреча планируется с участием представителей различных зарубежных стран, но без привлечения России

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Франция планирует провести новую международную встречу по ситуации в Сирии с участием представителей различных зарубежных стран. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Франции Ромен Надаль.

    "Мы работаем над организацией новой встречи с участием основных региональных партнеров во вторник в Париже", - сообщил французский дипломат.

    Отмечается, что Россия привлекаться к встрече не будет. 

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