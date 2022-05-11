МИД Франции не исключил визита Макрона в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон может совершить визит в Киев. Однако для этого не сложились необходимые условия.

Президент Франции Эммануэль Макрон может совершить визит в Киев. Однако для этого не сложились необходимые условия.

Как передает Report, об этом сообщила представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр в эфире BFM .

О каких условиях речь во французском дипломатическом ведомстве не сообщили.

"Президент Франции не исключает визита в Киев. В настоящее время нет практических факторов, которые могут способствовать этому визиту", - сказала она.

Напомним, ранее Макрон предложил создать новое "европейское политическое сообщество" и принять в его состав Украину, поскольку вступление в ЕС может занять годы или десятилетия.