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МИД Франции не исключил визита Макрона в Киев

МИД Франции не исключил визита Макрона в Киев Президент Франции Эммануэль Макрон может совершить визит в Киев. Однако для этого не сложились необходимые условия.
Другие страны
11 мая 2022 г. 03:17
МИД Франции не исключил визита Макрона в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон может совершить визит в Киев. Однако для этого не сложились необходимые условия.

Как передает Report, об этом сообщила представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр в эфире BFM.

О каких условиях речь во французском дипломатическом ведомстве не сообщили.

"Президент Франции не исключает визита в Киев. В настоящее время нет практических факторов, которые могут способствовать этому визиту", - сказала она.

Напомним, ранее Макрон предложил создать новое "европейское политическое сообщество" и принять в его состав Украину, поскольку вступление в ЕС может занять годы или десятилетия.

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Версия на азербайджанском языке Fransa XİN: Makron Kiyevə səfər edə bilər

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