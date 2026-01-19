МИД Франции: ЕС может ответить на пошлины США закрытием доступа к госконтрактам

Европейский союз может ответить на торговые пошлины США из-за Гренландии закрытием доступа американским компаниям к госконтрактам в странах ЕС.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, выступая во Французской академии моральных и политических наук

"У нас есть мощные инструменты для того, чтобы защититься от посягательства на наши интересы. Речь идет об ограничении доступа на европейский рынок и запрете на госконтракты", - сказал министр, выступление которого транслировалось в YouTube-канале ведомства.

По его мнению, "никто никогда не выходит победителем из торговой войны".

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. 17 января он заявил, что с 1 февраля текущего года США повысят пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии до 10%, а с 1 июня – до 25%.

"Эти пошлины будут взиматься до тех пор, пока не будет достигнута договоренность об окончательной и полной покупке Гренландии", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Позднее лидеры ряда европейских стран, включая Великобританию и Францию, высказались о недопустимости новых тарифов.