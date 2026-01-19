İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Fransa XİN: Aİ ABŞ-nin rüsumlarına cavab olaraq dövlət müqavilələrinə girişi bağlaya bilər

    Digər ölkələr
    • 19 yanvar, 2026
    • 22:51
    Avropa İttifaqı (Aİ) ABŞ-nin Qrenlandiya ilə bağlı tətbiq etdiyi ticarət rüsumlarına cavab olaraq ABŞ şirkətlərinin Aİ ölkələrindəki dövlət müqavilələrinə girişini bağlaya bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barrot Fransa Siyasi və Mənəviyyat Elmləri Akademiyasında çıxışı zamanı bildirib.

    "Maraqlarımıza qarşı təhlükədən qorunmaq üçün güclü vasitələrimiz var. Söhbət Avropa bazarına girişin məhdudlaşdırılması və dövlət müqavilələrinə qadağadan gedir", - nazir deyib.

    Onun fikrincə, heç kim heç vaxt ticarət müharibəsindən qalib çıxmır.

    Xatırladaq ki, Tramp cari ilin 1 fevralından ABŞ-nin Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almaniya, Böyük Britaniya, Niderland və Finlandiyaya qarşı rüsumları 10 %-ə, 1 iyundan isə 25 %-ə qaldıracağını açıqlayıb.

    "Bu rüsumlar Qrenlandiyanın qəti və tam satın alınması barədə razılıq əldə olunana qədər tətbiq ediləcək", – deyə ABŞ lideri "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Sonradan Böyük Britaniya Fransa da daxil olmaqla, bir sıra Avropa ölkələrinin liderləri yeni tariflərin qəbuledilməz olduğunu bəyan ediblər.

    МИД Франции: ЕС может ответить на пошлины США закрытием доступа к госконтрактам

