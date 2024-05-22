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МИД Египта: Приветствуем решение Норвегии, Испании и Ирландии о признании Палестины

МИД Египта: Приветствуем решение Норвегии, Испании и Ирландии о признании Палестины Египет приветствует решение Норвегии, Испании и Ирландии о признании Палестины и призывает другие страны к шагам в этом направлении.
Другие страны
22 мая 2024 г. 15:35
МИД Египта: Приветствуем решение Норвегии, Испании и Ирландии о признании Палестины

Египет приветствует решение Норвегии, Испании и Ирландии о признании Палестины и призывает другие страны к шагам в этом направлении.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении МИД Египта.

"Арабская Республика Египет приветствует решение Норвегии, Ирландии и Испании об официальном признании Государства Палестина", - сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что это является шагом в поддержку международных усилий, направленных на создание политического горизонта, который приведет к установлению палестинского государства.

До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.

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Версия на английском языке MFA: Egypt welcomes decision of Norway, Spain and Ireland to recognize Palestine

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