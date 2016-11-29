Мичиган подтвердил победу Дональда Трампа на выборах в штате

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Мичиган официально подтвердили победу кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа на президентских выборах в штате.

Как передает Report, об этом сообщает передает ABC News.

Он набрал на 10704 голоса больше, чем его оппонент, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, что составляет порядка 0,2 процентного пункта от числа проголосовавших.

Напомним, менее чем за два месяца до вступления в должность избранный президент США Дональд Трамп подвергся беспрецедентной атаке сразу на нескольких направлениях. Его противники не оставляют попыток добиться первого в истории США голосования коллегии выборщиков против утверждения президента в должности, инициировав пересчет голосов избирателей в ряде штатов, включая Мичиган.